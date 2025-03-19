19 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:33

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:33

KOCAELİ ilinde 19 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK., YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, PINARSUYU, PINARSUYU SK, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde ASMALI SK., BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., DUTLU, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., FINIKE, HARDAL SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KÖKTÜRK SK., VAKIF, YANIK ORTA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAKESE, AKÇAKESE SK., AKÇAKESME, ATAŞ SK., AVDAN SK., BESEVLER, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., FİNİKE SK., GÜLAGACI, GÜLAĞACI SK., GÜRAY SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, KAYNAK, KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., EREL SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KURTALAN SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., NECATİ KOCAAĞA SK., ÖZALP, ÖZBEK SK., SAHIL, SAHİL SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENIZ DIBI, DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MİRZA SK., MUNİS SK., SABAH SK., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde ALI ISLAM, D-130 YAN YOL CD, KARACAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 29 EKİM CD., ABIS, ABİDİN SK., ABİŞ SK., ACAR SK., ADALET, ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANADOLU SK., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ARZU, ARZU SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATA SK., ATABARI SK., ATAYURT CD., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZRA, AZRA SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAM SK., BAYSAL, BAYSAL SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BERIL, BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYOGLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BIYIK, BIYIK SK., BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİRLİK SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., BOZKURT, BUGRA, BULUT SK., BURÇIN, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COŞKU SK., CUDİBEY MEKTEP SK., ÇALIS, ÇALIŞ SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DEGIRMENCI, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DERMAN SK., DEVRE SK., DEVRİM SK., DILRUBA, DIRILIS, DİLRUBA SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EFE ALI, EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON, EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FENER SK., FERAY, FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FIRUZE, FISTIK SK., FİL, FİL SK., FİRUZE SK., FULDEN SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACİZ SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HENDEK SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IDEAL, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ISKETE, IZGI, İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İNAN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANIK SK., KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOLEJ KONUTLARI SİTE YOLU SK, KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KORUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KOZLUCA SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KÜLTÜR SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MANDIRA, MANDIRA SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MESCİT SK., MESELI, MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NACIYE, NACİYE SK., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİĞBOLU SK., NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZERK SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RUMEYSA SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIRVAN, SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP SK., SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUDENAZ, SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖLEN SK., TAHA SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TAŞLIK SK., TEKNOPARK CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TUNA SK., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VATAN, VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN, YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLİ SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, YUNUS SK., ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEMZEM SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZEYTIN DALI, ZİRVE SK., ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde DEĞİRMENLİ SK., HACIOĞLU SK., KULLAR, KULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, AYVAZPINARI, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ESKIFERHADIYE, FULACIK, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HAYRIYE, HAYRİYE, HİSAREYN MERKEZ, ICADIYE, IHSANIYE, IHSANIYE MERKEZ, INEBEYLI, IPEK YOLU, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE, İHSANİYE MERKEZ, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, İRŞADİYE, KIZDERBENT, LÜTFIYE, LÜTFİYE, MAMURİYE, MESRURIYE, MESRURİYE, NÜZHETIYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SEMETLER, SENAIYE, SENAİYE, SEVKETIYE, SIRINKÖY, SİYRETİYE, SOFULAR, ŞEVKETİYE, ŞİRİNKÖY, ÜMMIYE, ÜMMİYE, YALAKDERE mahallelerinde 1 MART CD., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 3207., 3213, 3213., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., 4106., 4141., 4144., 4144. SK., 4145., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4171., 4171. SK., 4173., 4173. SK., 4175. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4195., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203. SK., 4207., 4207. SK., 4208. SK., 4211. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4224. SK., 4230. SK., 4232. SK., 4234., 4234. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4244., 4244. SK., 4246., 4246. SK., 4251. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4262., 4262. SK., 4263. SK., 4264. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4269. SK, 4270., 4271. SK., 4273. SK., 4274. SK., 4275. SK., 4276. SK., 4277., 4277. SK., 4278. SK., 4279., 4279. SK., 4280. SK., 4283., 4283. SK., 4284. SK, 4284. SK., 4285. SK., 4287. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4294. SK., 4295., 4296. SK., 4300. SK., 4301. SK., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4308., 4308. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314., 4314. SK., 4315., 4315. SK., 4317. SK., 4318. SK., 4320., 4320. SK., 4321. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4330. SK., 4336. SK., 4338., 4338. SK., 4341., 4341. SK., 4342., 4342. SK., 4343. SK., 4345. SK., 4347., 4347. SK., 4350., 4350. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4356. SK., 4357. SK., 4369. SK., 4372. SK., 4373. SK., 4401. SK., 4407. SK., 4408. SK., 4422., 4422. SK., 4423. SK., 4424., 4426. SK., 4428., 4428. SK., 4429., 4429. SK., 4430. SK., 4431. SK., 4432. SK., 4601., 4609., 4610., 4619., 4623., 4625., 517. SK., 645., 645. SK., 649/1., 650. SK., 652. SK., 653., 653. SK., 654. SK., 655., 655. SK., 676. SK., 678. SK., 872. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALI FUAT PASA, ALI MEHMET AKKIR, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ MEHMET AKKIR SK., ALİ RIZA SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAKKAL SK., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BAŞER SK., BAYRAMOGLU, BEHÇET HOCA SK., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., BILGIN, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CANAN SK., CELAL BAYAR CD., CENGİZTOPEL SK., CEVDET SUNAY, ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇAVUŞ SK., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇİFTE SELVİ SK., ÇOBAN YILDIZI, DAMLA SK., DANIŞMENT SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, DEDE, DEDE SK., DEGIRMEN, DOBRA, DOBRA CD., DOĞAN SK., DUMLUPINAR SK., ELMALIK, ELMALIK SK., ELMAS SK., EMİR SULTAN CD., ERDEM, ERDEM CD., ERDOĞAN SK., ERGENEKON CD., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., ERİK SK., EROL SK., ESKI BAGLAR, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FATİH SK., FILIZ, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., GÜNEŞ SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HALİL KANPARA SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE, HASTANE CD., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, ILYAS KANPARA, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, INKILAP CD., IPEK YOLU, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, ISTIKLAL, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS TEMİZ SK., İDRİS UZUNER SK., İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İLYAS KANPARA SK., İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İPEK YOLU BULVAR, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KANPARA, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARACA CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KARTAL, KASATURA, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAYNAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS, KILIÇ SK., KINALI SK., KIRKPINAR CD., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KOCABAĞLAR SK., KÖSEOĞLU SK., KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKII, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKII, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, KURTULUŞ SK., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, MEŞELİK SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOLLA ÖMER SK., MOR MENEKŞE SK., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., NEHIR, NEHİR SK., NUMAN SK., NURİ UZUNER SK., OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKYAR, OKYAR CD., OLGUN, OLGUN CD., OSMAN AĞA SK., OSMAN GAZİ CD., OVA, OVA SK., ÖMER USTA SK., ÖZDEMİRLER CD., PAPATYA, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., POLATKAN CD., SADIK SK., SAKA CD., SAKIYAN, SAMANYOLU CD., SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SERAP SK., SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SEYH SAMIL, SEYMEN, SEYRAN, SEYRAN SK., SIRMEN, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİNOP SK., SİRMEN CD., SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD CD., STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SUNAR, SUNAR CD., SUSAM SK., SÜTLÜPINAR, ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TATAR İHSAN CD., TEMEL, TEMEL SK., TENEKELI, TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., TURGUT REİS CD., UZUNER CD., ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VEYSEL KARANI, YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YETİŞEN SK., YOKSUL SK., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZIRVE, ZORLU, ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 202., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3205., 3206., 3210., 3211., 3215., 3221., 3224., 3229., 3301, 3302., 3308., 3309., 3312., 3323., 3324., 3326., 3328., 3331., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BAYRAK SK., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., KARAKAYA SK., MALAZGİRT CD., MEVLANA, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 2024., 3032. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TASÇI BURUN, YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTINOGLU, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., EVREN, EVREN CD., FİDANLIK CD., NENE HATUN CD., SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 295. SK., 297. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 307. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU.. CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEN, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAVUZ ÖZER, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3141. SK., EKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL, HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KAYMAZ ERIKLI mahallelerinde GÖLKÖY MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde HÜRRİYET. CD., MESUT SK., SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1808. SK., 1808/2. SK., 1810/1. SK., 1821., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823/1. SK., 1826. SK., DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1., 1814., 1814. SK., 1815., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816/1. SK., 1817/1., 1817/1. SK., 1818. SK., DR.ZEKI ACAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1949. SK., 1949/2., 1949/2. SK., 1952. SK., 1952/1. SK., 1959/1. SK., 1962. SK., 1964., 1964. SK., 1968. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK., ESATBEY, ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1404. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416. SK., 1418. SK., 1419. SK., ISTASYON CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde 21. SK., ABDULLAH SULTAN CD., ASLAN SK., ATALAY SK., BEKİR ÇOBAN SK., CEVİZ SK., ÇAĞATAY SK., DERE YOL SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İZCİ SK., KARŞI BAĞLAN SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MEVLÜT DEMİR SK., ŞEHİTLER CD., TOY SK., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, YALI mahallelerinde BAHÇELİ SK., KAVALA, KAVALA CD., SUDEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKÇE SK., AKTAŞ SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇEŞME SK., ÇIÇEK, DEĞERLİ SK., EĞİTİM CD., GEDİK SK., MEHMET AKIF, MÜBAREK SK., ÖZDEN SK., SEFER, SEFER SK., SEYİT SK., TAHİR SK., YILDIRIM SK., ZEMBIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde AĞAÇLIK SK., AK SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., GAVS SK., GÜLBEN SK., KONAK, KONAK SK., MORAL SK., TERMAL, TERMAL SK., TUNAY SK., ÜNVER, ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP, SÜLÜN, SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1530. SK., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1657/1. SK., 1663/2. SK., 1666/3. SK., 1669., 1669. SK., SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1., 422/3. SK., 445., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497/2. SK., 510., 510. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 128., 128. SK., 130., 130. SK., 130/2., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 138. SK., 152., 152. SK., 199., 199. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 135., 135. SK., 135/1., 136. SK., 140., 140. SK., 143. SK., 144., 144. SK., 146. SK., 170., 170. SK., 224/1., 224/1. SK., 224/2. SK., 224/3. SK., 230., 230. SK., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3. SK., 242., 242. SK., 242/1. SK., 242/2. SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., PIR SULTAN, PIR SULTAN CD., PİR SULTAN CD., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 14:15-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR mahallelerinde MUHSIN YAZICIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 422/5., 448., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 69. SK., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde BİLLUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜLBAHAR, GÜNDÜZ CD., HAYAT SK., IŞILAY SK., İLK KURŞUN SK., ÖZCAN, ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI mahallelerinde SIRINYALI TASOCAGI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde AVŞAR SK., EYLÜL SK., FERDA, FERDA SK., KADİFE, KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., MELIK GAZI, OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., ÖZLEM SK., PASA, SEMİH SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UGURLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde ATAKAN SK., AYTEPE SK., BURCU, BURCU SK., DOĞA SK., EMİN SK., ENGIN, ENGİN CD., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., MELİK GAZİ SK., ÖZGE SK., PAŞA SK., SELVA SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.