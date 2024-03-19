19 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 18:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 18:42

SAKARYA ilinde 19 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ALEV SEZER SK., ARİF YILDIZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖL, GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, IŞIK SİTESİ 3 İÇİ YOLU, KIRLANGIÇ SK., KUMBAZ, KUMBAZ CD., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MEHTER CD., MINE, MİNE SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM CD., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., RÜSTEMPAŞA CD., SAATÇİ SK., SAHIL, SAHİL CD., SAKA, SAKA SK., SAKARYA CD., SAZAN SK., SEYMEN SK., VAKIF CD., YALI SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., ÇİFTLİK, ISARET MERKEZ, ISARET/13, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İŞARET 14, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KARASU KAYNARCA YOLU, MERKEZ, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/14, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ, YENIÇAM mahallelerinde CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YENIÇAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., ANKARA, HIRKA SK., KIRIM SK., MESKEN, PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, KOZLUK mahallelerinde 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., ALANCUMA CD., ALANCUMA İLKOKULU, D-100 YAN YOL CD., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, KOZLUK CD., NEHIR, NEHİR CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Mart Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1206 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7001 SK., 7003 SK., 7005 SK., 7007 SK., 7009 SK., 7013 SK., 7014 SK., 7018 SK., 7020 SK., BAGLAR CD., BAĞLAR CD., PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 509. SK., 609, 903 KÜME EVLER, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 918, 918 SK., 920, İSTİKLAL CD., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 905, 905 KÜME EVLER, 912 SK., 915, KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., ARİF BEY CD., ASYA SK., ATATÜRK CD., AYYILDIZ, BATUHAN, BULUT SK., ÇAGATAY, DORUK SK., DURMAZ, ECRİN, FERHAT SK., GÖKKUŞAĞI SK., IRFAN, KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, SEHER, SEMA SK., SITELER, SONGÜL, TAN SK., UFUK, YENIGÜN CD., YILDIRIM SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mart Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, FATİH mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AY SK., AYAZ SK., BATUHAN SK., ÇAĞATAY, DORUK, GÜN, GÜN SK., ISIK, IŞIK SK., İRFAN, KANARYA SK., MEHTAP, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, REZZAK, SAMANYOLU SK., SARRAF, SEHER SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK SK., ÜNAL, YANYOL SK., YENIAY, YENIGÜN, YENİGÜN CD., YILDIZ, YILDIZ SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 743. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 423 SK., 423. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 1., 1. CD., 307. SK., 4026 SK., 525. SK., 533. SK., 539. SK., 541. SK., 543. SK., 545. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 564. SK., 566., 566. SK., 568. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DİLBER SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, KEMER SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESUT SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., SULTAN SARAYI, SUSAM SK., ŞAHİN SK., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde AHMET YESEVİ SK., ANKARA CD., BAYRAK SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, FARABI, FATİH CD., İBNİ SİNA SK., KARACA SK., KÜLTÜR SK., MALAZGİRT SK., MİMAR SİNAN CD., SIRADUTLAR SK., ŞİRİN SK., YUNUS EMRE SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 343 SK., 365 KÜME EVLER, 597, 597/2, 599, 599 SK., DOĞU KARADENİZ CD., YUKARI (KARASU) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÜZLEK SK., İLİMİYE SK., MENDERES CD., TAŞBURUN SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU mahallelerinde ÇAKIROGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde 26136, AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, GAZI (KUZULUK), GAZİ SK., GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HUZUR SK., IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA, NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., PAPATYA SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 19 Mart Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERİ mahallelerinde HOROZLAR, MERKEZ_4, SULUCA OVA YAYLASI, TUZLA SK., YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1. ARA SK., 1028 NOLU, 1029 NOLU SK., 1030 NOLU, 1030 NOLU SK., 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1033 NOLU SK., 1034 NOLU SK., 1035 NOLU SK., 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1068 NOLU, 1071 NOLU SK., 1077 NOLU SK., 1078 NOLU, 1079 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 722 NOLU SK., 723 NOLU SK., 727 NOLU SK., 728 NOLU SK., BAYRAMLAR SK., CEM SK., ÇEVRE YOLU CD., DERE SK., GÖZDE BLOKLARI İÇİ YOLU, GÜRBÜZ SK., HANDE SK., KERVAN, KERVAN SK., ÖĞRETMENLER SK., ŞEHİT AYHAN ERCAN SK., ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.