19 Mart sonrası demokrasi savunmasında protestolar, gözaltılar ve davalar vardı

1.01.2026 04:00:00
Engin Deniz İpek / Ufuk Sepetci
18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, 19 Mart sabahı gözaltılar, ardından gelen tutuklamalar ve Silivri süreci, hızla büyüyen bir siyasi krize dönüştü.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte on binlerce yurttaş tepkilerini protesto gösterileriyle ifade etti. İstanbul’da Saraçhane  merkezli eylemler ülke geneline yayılırken binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlercesi hakkında 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet kapsamında dava açıldı. Öğrencilerden gazetecilere, siyasetçilerden avukatlara uzanan

süreçte kötü muamele iddiaları, tahliyeler ve süren yargılamalar 2025’in en sert toplumsal kırılma başlıklarından biri oldu. 

VALİLİK YASAK KOYDU

Sürecin ilk kırılma anı, 18 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun yükseköğrenim diplomasının
iptal edildiğine ilişkin karar oldu. Karar, muhalefet cephesinde "siyasi müdahale” eleştirileriyle karşılanırken, üniversite gençliği toplanarak tepki gösterdi. 19 Mart 2025 sabahı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla protestolar ivme kazandı. Gözaltına alınanların götürüldüğü Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken CHP’liler ve İBB çalışanları günün erken saatlerinden itibarenbölgede toplandı. İstanbul Valiliği, “provokatif eylemlerin önüne geçmek” gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde “her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması” yasağını duyurdu. Buna karşın akşam saatlerinde CHP’nin çağrısıyla Saraçhane’de toplanmalar başladı.

PROSTESTOLARIN MERKEZİ

CHP’nin Saraçhane çağrısının ardından binlerce kişi İBB binası önünde bir araya geldi. Kalabalık, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Hükümet istifa” sloganları attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, “Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir” dedi.

Özel, 23 Mart Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimi hatırlatarak “86 milyonu mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Dilek İmamoğlu da Saraçhane’de konuşma yapan isimler arasında yer aldı. Eylemler sadece İstanbul’la sınırlı kalmadı; İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Tunceli, Manisa, Rize gibi pek çok ilde CHP örgütleri protestolar düzenledi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınması da Şişli Belediyesi önünde protesto edildi.

Süreçte üniversite öğrencileri, hem eylemlerin kitlesel taşıyıcısı hem de soruşturma ve dava dosyalarının ana hedef gruplarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler, yürüyüş sırasında polis barikatıyla karşılaştı, barikatın aşılmasının ardından biber gazıyla müdahale yaşandı. Protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin duruşmaları öncesi İstanbul Adliyesi önünde yapılan açıklamalarda, öğrenciler “Haklarımıza, özgürlüğümüze, geleceğimize nasıl hep birlikte sahip çıktıysak hakları gasp
edilen arkadaşlarımıza da hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, “Gözaltılar, tutuklamalar ve baskılar yükselen mücadelemizi engelleyemez” dedi.

YÜZLERCE DAVA AÇILDI

Saraçhane protestoları kapsamında 2911 sayılı yasa ve “cumhurbaşkanına hakaret” temel suçlama başlığına dönüştü, farklı dosyalarda onlarca ve yüzlerce kişi hakkında dava açıldı. Bazı öğrenciler açısından ev hapsi, yurtdışı çıkış yasağı, imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanırken yıl içinde farklı mahkemelerden tahliye kararları da çıktı. Saraçhane eylemlerini takip eden bazı
foto muhabirleri ve gazeteciler gözaltına alındı, tutuklama ve tahliye süreçlerinin ardından 2911 sayılı yasa kapsamında dava açıldı. 

 

 
