19 Mart sonrası demokrasi savunmasında protestolar, gözaltılar ve davalar vardı

Süreçte üniversite öğrencileri, hem eylemlerin kitlesel taşıyıcısı hem de soruşturma ve dava dosyalarının ana hedef gruplarından biri oldu. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler, yürüyüş sırasında polis barikatıyla karşılaştı, barikatın aşılmasının ardından biber gazıyla müdahale yaşandı. Protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin duruşmaları öncesi İstanbul Adliyesi önünde yapılan açıklamalarda, öğrenciler “Haklarımıza, özgürlüğümüze, geleceğimize nasıl hep birlikte sahip çıktıysak hakları gasp

edilen arkadaşlarımıza da hep birlikte sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, “Gözaltılar, tutuklamalar ve baskılar yükselen mücadelemizi engelleyemez” dedi.

YÜZLERCE DAVA AÇILDI

Saraçhane protestoları kapsamında 2911 sayılı yasa ve “cumhurbaşkanına hakaret” temel suçlama başlığına dönüştü, farklı dosyalarda onlarca ve yüzlerce kişi hakkında dava açıldı. Bazı öğrenciler açısından ev hapsi, yurtdışı çıkış yasağı, imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanırken yıl içinde farklı mahkemelerden tahliye kararları da çıktı. Saraçhane eylemlerini takip eden bazı

foto muhabirleri ve gazeteciler gözaltına alındı, tutuklama ve tahliye süreçlerinin ardından 2911 sayılı yasa kapsamında dava açıldı.