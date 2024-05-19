19 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:58

MANİSA ilinde 19 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.659-2024-05-19 15:00:17.147 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Tepecik; , Tepecik Köyü Yolu, Tepecik Köyü İç Yolu, TEPECİK, tepecik, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz17, tepecik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:41.366-2024-05-19 15:00:49.837 saatleri arasında Muradiye; Dr. Orhan Aksoy Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:41.366-2024-05-19 15:00:49.837 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:56.807-2024-05-19 15:00:04.386 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:56.807-2024-05-19 15:00:04.386 saatleri arasında Muradiye; Dr. Orhan Aksoy Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:09.924-2024-05-19 10:00:20.532 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-19 2024-05-19 09:00:26.708-2024-05-19 11:00:33.268 saatleri arasında Kızılhavlu; İsimsiz16, , İsimsiz48, İsimsiz13, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:26.708-2024-05-19 11:00:33.268 saatleri arasında Delibaşlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:26.708-2024-05-19 11:00:33.268 saatleri arasında Dombaylı; İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-19 2024-05-19 09:00:26.708-2024-05-19 11:00:33.268 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.