19 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:58

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:58

SAKARYA ilinde 19 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 21004 SK., 5007, 5007 SK., 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5031 SK., 5033 SK., 5045 SK., 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6015 SK., 6017 SK., 6023 SK., 7004 SK., 7030 SK., 7032 SK., 7040 SK., 7059 SK., 7061, ADA, ADA CD., AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., ŞEHİT AHMET TARIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde KARLI SK., KINALI, KINALI SK., MERKEZ CD., NAZLI SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde 286, SK., AKIN SK., BİLGİN SK., GÜVEN, ULUS, ULUS CD., YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, NEVIYE, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 130 SK., CAMİ, DEMIRYOLU CD., ORMAN YOLU, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, NAKIŞLAR mahallelerinde 53 NOLU SK., 55 NOLU, 55 NOLU SK., 9 NOLU CD., AKSU, AKSU CD., BELEDİYE CD., NAKIŞ SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 107.SK, 1192. SK., 2021, 2060, 2060 SK., 2061, 2065 SK., 2066 SK., 2070 SK., 2071 SK., 2073 SK., 2074 SK., 2078 SK., 2106 SK., 2107 SK., 2108, 2109 SK., HATIP, HATİP SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., LALE SK., PARK İÇİ YOLU, SEN SK., SET ARKASI SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK mahallelerinde 11006, 11008, 11011, 11012, 5002, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, MERKEZ3, TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANLIÇAY mahallelerinde KANLIÇAY/3, MERKEZ4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 19 Mayıs Pazar 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11009, 11010, 22002. SK., DEĞİRMEN SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KARAPÜRÇEK CD., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., TEKETABAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 07:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1005, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK/1, ATATÜRK/8, AY SK., BAHAR, BALCILAR, BALCILAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI, CAMI SK., CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAMLA, DAMLA SK., DEMET SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZI SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., IHLAMUR SK., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KARDELEN SK., KIRAZ, KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LALE, NİLÜFER SK., NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ CD., ORKIDE, ÖĞÜT SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM, SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEKER SK., ŞEREF, ŞEREF CD., TEPE, TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMİ, SARMAŞIK SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, ESKIKAYNARCA YOLU CD., GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HALILAR, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., İPEKYOLU SK., KAYNARCA CD., KERNE SK., KISLA/1, KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1100 NOLU SK., 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., İNCE SK., KARASU, TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde 380 NOLU SK., BAGCILAR SK., DOĞRU SK., GÖKSU SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., SON SK., ÜZÜM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 807 NOLU SK., 813 NOLU SK., 866 NOLU SK., 868 NOLU SK., ASMA, ASMA SK., BEDİR SK., BILEN, BİLEN SK., DOST SK., FARABI CD., FULYA SK., KARACA SK., MELEK SK., NESE, NESE SK., NEŞE SK., PANCAR SK., SEDAT KIRTETEPE CD., SEDAT KİRTETEPE CD., SEFA SK., SEZEN, SEZEN SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞİRİN SK., YAZLIK CD., YEL SK., ZARIF SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde ACARLI SK., AKDAL SK., AKGÜL SK., AYVALI SK., BAĞCILAR SK., ERKIN, ERKİN SK., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., HELVACI SK., YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1013 NOLU SK., 1016 NOLU SK., 1088 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BAKIRLI, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ATEŞALİLER SK., KONAK CAD.3.GEÇİT CD., TÜRKOCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde 1904., BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, KAVAKLAR SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, TOPÇU mahallelerinde 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4013, BÜYÜK KAYNARCA SK., İsimsiz122, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5003, 5004, 5005, 5006, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 19 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AYÇA, AYÇA SK., BALKAN SK., CEVİZ SK., FESLEGEN, GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, IPEKYOLU, İPEKYOLU, MANOLYA, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PİR SK., SEVİMLİ SK., SUMRU SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.