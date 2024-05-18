19 Mayıs’ta ilk kez 81 ilde 'Gençlik ve Spor Festivalleri' düzenlenecek

Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:20

Güncelleme: 18.05.2024 - 13:20

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nın coşkuyla kutlanması için ilk kez kent meydanlarında eş zamanlı "Gençlik ve Spor Festivalleri" düzenlenecek.

"Türkiye’nin Gücü; Gençliği" sloganıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festivallerde gençlik merkezi çalışmalarından, atölyelere, spor alanlarından, genç sanatçıların performanslarına, çocuk etkinliklerinden, sporcu gösterilerine kadar birçok etkinlik ve yarışma yurttaşlarla buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2024 Hareketlilik Yılı"na da vurgu yapılacak festivallerde "Sağlıklı bir gelecek için hareket et" mesajı verilecek.

Festivallerde şu etkinlikler yapılacak:

- Gençlik merkezi el sanatları çalışmalarının sergilenmesi, vatandaşlar tarafından yapılabilecek küçük hediyelik eşya çalışmaları, gençlik merkezi gönüllüsü gençlerin sahne etkinlikleri, ödüllü yarışmalar.

- Resim sergisi, gençlik merkezi inovasyon takımlarının çalışmaları, bilim ve teknoloji deneyleri, baskı çalışmaları.

- Çocuk etkinlikleri; yüz boyama etkinlikleri, maskot ve palyaço gösterileri.

- 3x3 basketbol, okçuluk, bisiklet, badminton, canlı langırt, şişme oyun parkurları, oryantiring vb. spor etkinlikleri…

- Cimnastik, karate, wushu, tekvando ve diğer branşlardaki sporcular tarafından bireysel ve takım gösterileri.

Bu arada 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda, saat 09.30’ta Okul Sporları 3x3 Basketbol Karşılaşmaları'nın final maçı yapılacak.