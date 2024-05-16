Cumhuriyet yazarları 19 Mayıs’ı Köln’de özel bir etkinlikle anacak

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:50

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:17

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitap dizisinin yazarları Cumhuriyet gazetesi yazarı ve TELE 1 yorumcusu Prof. Dr. Emre Kongar ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Köln’de bir konferans verecek.

“Ya istiklal ya ölüm!” düşüncesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı 19 Mayıs’ın anısına düzenlenen etkinlik, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Köln Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu konferans öncesinde yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Etkinlikte Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Mücadelesi'nin antiemperyalist yönü, Cumhuriyet Devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkeleri işlenecek.

Tarih: 18 Mayıs 2024 Cumartesi

Kitap imza: 15:30-17:30

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