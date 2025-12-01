19 sene önceki domuz bağı cinayeti banttaki parmak izi sayesinde çözüldü

İstanbul Şişli’de 2006 yılında işlenen ve uzun yıllar faili meçhul kalan çifte cinayet, yeni teknik incelemeler sayesinde çözüldü. Olay yerinde bulunan bandın üzerinden elde edilen parmak izi, şüphelilerin yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

YANGIN SONRASI KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKMIŞTI

17 Aralık 2006’da Maslak Oto Sanayi’de bir iş yerinde çıkan yangının ardından yapılan incelemede, iş yeri sahibi Yunis Doğan’ın domuz bağıyla bağlanmış ve yanmış halde cansız bedeni bulundu. Aynı iş yerinde sekreter olarak çalışan Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, ardından üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı tespit edildi.

BANTTAKİ PARMAK İZİ 19 YIL SONRA CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla dosya yeniden açıldı. Olay yerinde Doğan’ın ayağındaki banttan elde edilen parmak izi, Rüstem Ş. ile eşleşti. HTS kayıtlarının da incelenmesiyle Rüstem Ş., Cavit G. ve Mohsen F. tespit edilerek yakalandı.

HUSUMET VE İLİŞKİ İDDİASI

Soruşturmada, Yunis Doğan ile Mohsen F.’nin daha önce birlikte çalıştığı, yardım paraları nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Mohsen F. ile Hacer Eginay arasında geçmişte gönül ilişkisi olduğu da dosyaya yansıdı.

“BEN UNUTTUM, SİZ NASIL UNUTMADINIZ?”

Gözaltına alınan Rüstem Ş.’nin polise verdiği ifadede, karşısında ekipleri görünce, “Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız?” dediği öğrenildi. Şüpheli, olay günü çıkan tartışmanın cinayetle sonuçlandığını ve kendisinin zorla Yunis Doğan’ın bantlanmasına yardım ettiğini öne sürdü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rüstem Ş., Cavit G. ve Mohsen F. tutuklandı. Gözaltına alınan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.