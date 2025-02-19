19 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:33

KOCAELİ ilinde 19 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, ÇIRAKLI, DİKENLİ, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAGÖLLÜ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARAS SK., ARDIÇ SK., BALABAN SK., BALLI, BEGONYA SK., BELEN CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMI SK., CİHANER SK., ÇAVUŞ SK., DORUK CD., DUYGU, DUYGU SK., ERMAN SK., GÜLCAN SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜNDOĞDU SK., GÜNEY, HASAN SEVİNÇ SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HUZUR, HUZUR SK., HÜLYA SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, KANDIRA CD., KESER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KUTLU SK., MALİK AKBAŞ CD., MIDILLI, MİDİLLİ SK., OKUL SK., ÖZDEMİR SK., ÖZENLER CD., SELVİLİ SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., TAFRAN, TAFRAN SK., VISNE, VİŞNE SK., YAPRAK SK., YILDIRIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA mahallelerinde KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILOVASIOSB mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 107., 107. SK., 108., 108. SK., 111. SK., 112. SK., 112/1. SK., 115. SK., 116. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 120/2. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., YANYOL CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, PAZARKÖY, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1036, 1036 SK., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1057., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 109., 1094. SK., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1107., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1117. SK., 1118., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1126. SK., 1129. SK., 1131., 1131. SK., 1132. SK., 1137., 1137. SK., 1139. SK., 1140., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 202. CD, 2419., 3236, ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., AKKAYALAR SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALP, ALP SK., ANEMON, ANEMON SK., ASIRLIK SK., AVCI SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAHRIYE, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CEVHER, CEVHER SK., CIHAN, CİHAN CD., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEDE KORKUT, DEFNE CD., DEMİR SK., DENİZ SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DÜLGER SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., ESEN YALI SK., FIDAN, FIRUZE, FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜMÜŞ SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HANIMELİ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HAZERFEN, HILAL, HİSAR SK., HOCALIBAGLAR, HÜRMET, HÜRMET SK., HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IHLAMUR, IHLAMUR SK., IPEK, ISPARI, İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İZMİT CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAGÖZ, KARAĞAÇ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KARŞIBAŞI CD., KARTOPU, KARTOPU SK., KELEBEK SK., KEVSER SK., KIRLANGIÇ SK., KISIK KAYA CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KONCA YOLU CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MIMOZA, MİMOZA SK., MORSALKIM, MORSALKIM SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., NARLI SK., NEJAT TÜMER SK., ORFOZ, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORTANCA SK., OSMANGAZI, PAPALİN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELTEK, PELTEK SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, RAUF ORBAY CD., REYHAN SK., REZENE, RÜZGAR SK., SAHİL YOLU SK, SAHRA SK., SAMYELİ SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TEKİR SK., TOMURCUK SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., TURNA, TURNA SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UMUT REIS, YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YILDIRIM CD., YUKARI KONCA YOLU, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, IHSANIYE, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3207., 3213, 3213., 3215., 3253., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDIN SK., BAĞ SK., BAĞDAT, BAŞAK SK., BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLI CD., DEGIRMEN, ELMAS SK., ERDOĞAN SK., ERİK SK., ESEN SK., ESKI BAGLAR, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GELİNCİK SK., GÜLERSOY SK., GÜREŞ SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KARTAL, KASATURA, KAYNAK SK., KILIÇ SK., KIRKPINAR CD., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KURTULUŞ SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OVA, OVA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SARAY SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEYRAN, SEYRAN SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., SÜTLÜPINAR, ŞEYH ŞAMİL CD., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TENEKELI, TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., ZIRVE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1121., 1123. SK., 1124., 1127., 1138., 1139., 1141. SK., KARSIBASI, KONCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OLUKLU, OVACIK mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 2923., 2926., 52., 54. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 92. SK., 93., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AMİRAL CD., ASLAN SK., ATALAY SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAKTAR, BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BENLI, BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., CELAL ATİK CD., CEVİZ SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EMEK SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KETEN TARLA SK., KONUT, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜÇEVLER SK., VEHBİ EMRE SK., YAŞAR DOĞU CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK mahallelerinde 235. CD., 3., 4. SK., AMIRAL, AYDIN DEMIR, KAZIM AYVAZ SK., NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., YASAR DOGU, YÜKSEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA, AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK, ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BIBERYA, BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOGA, DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., IÇMELER, ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE. CD., KAYIN, KAYIN SK., KIMYON, KISMET SK., KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., KÜPELİ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA, SARIÇAM SK., SARISALKIM, SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN, ÇISE, FERAH SK., KUZGUN, ÖZBİLEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 25. SK., 29. SK., 33. SK., 5. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATATÜRK CD., BALÇIK, BARBAROS SK., BAYIR, BOZTURGUT SK., CAMİ SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇUKURDERE CD., DAVUT KAPTAN SK., DEMOKRASI, DÜZLER, EKŞİ SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., KANAL, KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARŞILAR SK., KEFKEN BESTE, KEFKEN CANSU, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KOÇ SK., KÜTÜKÇÜ SK., MELEK SK., MERKEZ CD., MESUT, MESUT SK., NEHİR, NEHİR SK., OKAN SK., ÖMÜR SK., PARK SK., PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, REŞAT REİS SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEHIT OGUZ KIR CD., SEN, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SÖĞÜTLÜ SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YELKENKAYA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 24. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 30. SK., 32. SK., 6. SK., AMBAR SK., ANIL, ANIL SK., ASIR, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK CD., BAYRAM SK., BEREN SK., BİRLİK SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI FIDAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVARI CD., CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇARDAK SK., ÇORUH SK., ÇUKURDERE, DEMİR CD., DEMOKRASİ CD., DUTLAR SK., DÜZLER CD., EBRU SK., ENGIN, ERGÜL, EROĞLU SK., ESEN, GİRİŞ SK., GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., İNCE SK., KAPTAN SK., KARANFİL SK., KARSILAR, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN CANAN, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MESE, MEŞE SK., MINE, MİNE, MİNE SK., MORMENEKSE, OZAN SK., ÖZCAN SK., PAPATYA SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SAĞLAM, SEHIT OGUZ KIR, SEKER, SELVİ SK., SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÜKRAN, ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEN, ŞEN SK., ŞEVVAL, UFUK SK., UGUR, UYGUR, UZUN SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA CD., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA, SARNIÇLAR, YUSUFÇA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAGÜLLÜ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK SK., BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAR SK., DEĞİRMEN SK., DERE SK., DINÇ, DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KORKMAZ SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERT SK., MERVE SK., MEŞELİK SK., MURAT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI SK., NILÜFER, ORMAN. SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SÜLÜN, ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EĞERCİLİ, GEBESLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBEŞLER, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAŞADAĞ mahallelerinde HANIMAĞA SK., KANYON SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, SEYMEN mahallelerinde CUMA SK., D-130 KARAYOLU CD., HACIBEY, HACIBEY SK., İMECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGEL mahallelerinde ANDAÇ, ANDAÇ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., ÇELENK SK., ÇİSEM SK., ELFIDA, ELMAS HANIM SK., ENDER SK., ERKIN, ERKİN SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKÇE SK., DÜZLER SK., ER, FEVZİ PAŞA CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., KARA AHMET, LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPAŞA CD., NUR SK., TINAZTEPE, YESIL, YEŞİL SK., YETİMALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 16. SK., DEVRAN SK., ELIT, ELİT SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., HASIR SK., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, GÖKAY, ISTIKLAL., İSTİKLAL CD., MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MİHRİBAN, PORTAKALLAR SK., RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESELER mahallelerinde BAHAR, ESELER CD., KESKİN SK., LALE SK., SUATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., CENGİZ SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FATİH SK., HASANOGLU MEVKII, MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., RECEPOGLU MEVKII, SERRA, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİBEROĞLU mahallelerinde KOCAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde GÜNBATIMI, GÜNBATIMI SK., KORUDERE SK., OLUK SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BOZADA SK., CANSU SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., HAN SK., ISIKLAR, IŞIKLAR, KAMURAN, KAMURAN CD., KIŞLA SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SEDA SK., SEMİH SK., TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK mahallelerinde 4208. SK., 4274. SK., 4275. SK., DOBRA CD., İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., NECATİ ÇELİK CD., OSMAN GAZİ CD., SAKA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, YENİ mahallelerinde 314. SK., 316. SK., 318. SK., 318/1. SK., 320. SK., KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, DENİZ EVLER mahallelerinde 4058. SK., 4061. SK., 4069., 4069. SK., 4070. SK., 4071. SK., ALİ UÇAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNKÖY mahallelerinde 604/1. SK., 611. SK., 646. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI mahallelerinde 1115., 1115. SK., 1119. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 64. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/4. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 54/2. SK., 55., 55. SK., 56., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., RAGIP DEMIRKOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3206, 3206. SK., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3251., 4868., GEBZE, GEBZE CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KAYADERESİ YOLU SK, MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., TEPEVİRAN YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.