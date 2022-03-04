19 yaşındaki gençten acı haber geldi

Antalya'da 4 gündür kayıp olan gencin cesedi denizde bulundu.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 17:40
19 yaşındaki gençten acı haber geldi
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19 yaşındaki Muhammet Ali Uğur'dan 28 Şubat'tan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Uğur'un son görüldüğü Gençlik Mahallesi falezler kısmında yaptığı çalışmada denizin 10 metre derinliğinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen cesedin cebinden Muhammet Ali Uğur adına kimlik çıktı.

Savcının ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından ceset, kesin kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Muhammet Ali Uğur'un haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.



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