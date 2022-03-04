Kaybolan 17 yaşındaki Fatih'in cesedi Şişli'de inşaatta bulundu

04 Mart 2022 Cuma, 12:33

Kağıthane Gültepe’de, yirmi gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 17 yaşındaki Fatih Savaş, bu sabah saatlerinde Şişli Galata Deresi Caddesi'nde inşaat halindeki binanın apartman boşluğunda ölü olarak bulundu.

Bina boşluğunda su içinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Ekipler, suyu tahliye etmesi için İSKİ ekiplerine haber verildi. İSKİ ekipleri suyu tahliye etti. Suyun içindeki ceset çıkarıldı.

Ölen gencin anne ve babası olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Aile üyelerini yakınları teselli etti. Yirmi gündür kayıp olan Fatih Savaş için ailesi bir TV programına katılarak çocuklarını aradı. Kendisinden haber alınamayan Savaş’ı arama çalışmaları sürüyordu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

