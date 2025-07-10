19 yaşındaki Saraçhane tutuklusu Büşra’dan mektup var: 'Mustafa Kemaller olarak umudumuzu yitirmeyip güçlü olacağız!'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanmasıyla başlayan protestoların 100. gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Saraçhane'de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmiş, mitinge katılan 34 kişi gözaltına alınmış ve en büyüğü 2001 doğumlu olan 13 genç ise tutuklanmıştı.

"MUSTAFA KEMALLER OLARAK UMUDUMUZU YİTİRMEYİP GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Tutuklu gençlerden öğrenci olan 19 yaşındaki Büşra ise bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan mektup gönderdi.

Büşra, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Silivri’den herkese selamlar. Arkadaşlarımla umudumuzu yitirmeyip dik duruşumuzu devam ettiriyoruz. Dışarıdan desteklerinizi duyuyoruz ve hissediyoruz. Burada bir ablanın dediği söz aklımın bir yerinde kalmıştı: ‘İçeride saatler geçmiyor ama günler geçiyor.’ Şu anı da anlatmak gerekirse bu cümleyle anlatmak isterim. Güneşli günlerin yakın olduğunu ve bunların geçeceğini de biliyorum. Her zaman Mustafa Kemaller olarak umudumuzu yitirmeyip güçlü olacağız. Destek olan herkese çokça teşekkürler ve saygılar.”