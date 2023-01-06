19 yaşındaki Trendyol kuryesi Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu kazada hayatını kaybetti

06 Ocak 2023 Cuma, 09:47

Feci kaza 20 Aralık Salı günü saat 01.00 sıralarında, Zühtü Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi.

Kuryelik yapan 19 yaşındaki Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu'na, siparişini bırakıp dönerken otomobil çarptı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Uzunsakaloğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel bir üniversitede aşçılık bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Uzunsakaloğlu, 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Otomobil sürücüsü polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"HEM OKUYOR HEM ÇALIŞIYORDU"

Trafik kazasında hayatını Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu için dün öğle vakti Ataşehir Örnek Mahallesi Takva Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve motosikletli kuryeler katıldı.

Anne Semra Uzunsakaloğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 19 yaşındaki Uzunsakaloğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dayısı Nurhan İlhan "Siparişi bıraktıktan sonra eve gelirken, arkadan bir otomobilin çarptığını biliyoruz. Sürücü ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Hem üniversite okuyor hem kuryelik yapıyordu. Özel bir üniversitede aşçılık okuyordu" dedi.

Kurye arkadaşı Muhammet Turan, "Kazadan sonra gördüm, yerde yatıyordu, motosikleti 100 metre ilerdeydi. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, bugün hayatını kaybetti. Çok üzücü olaylar. Ben de kaza geçirdim, hala tedavi görüyorum. Bu gibi kazaların önüne geçilmesini, sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.