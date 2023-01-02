Veli Ağbaba'dan Bakan Varank'a: "Hükümet samimiyse motokuryelerin güvencesizliğini ortadan kaldıralım”

02 Ocak 2023 Pazartesi, 20:40

CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada, Mustafa Varank’ın yılbaşında özel bir firmanın motokuryeliğini yapmasını değerlendirdi.

Motokuryelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Ağbaba, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, yılbaşı gecesi özel bir firmanın motokuryeliğini yapmış. Umuyoruz ki bunu yaparken motokuryelerin güvensizliğinin ne anlama geldiğini anlamıştır… Motokuryelerin sorunlarının çözülmesi için CHP olarak her türlü katkıyı vereceğimiz bilinsin. Bu konu ile ilgili kanun tekliflerimiz de var. Sayın Varank, hükümet samimiyse motokuryelerin güvencesizliğini ortadan kaldıralım” dedi.

Ağbaba, şunları söyledi:

“MOTOKURYELER, İKİ TEKEL ÜZERİNDE MAL DEĞİL, CAN TAŞIYOR”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, yılbaşı gecesi özel bir firmanın motokuryeliğini yapmış. Umuyoruz ki bunu yaparken motokuryelerin güvensizliğinin ne anlama geldiğini anlamıştır. 1 milyonun üzerinde motokurye var. Yıllardan beri, CHP olarak bu arkadaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bilinsin ki motokuryeler, iki tekel üzerinde mal değil, can taşıyor. Hayatlarını riske atıyorlar. 14 saate varan çalışma nedeni ile sipariş yetiştirmek için her gün motokuryeleri iş cinayetlerine kurban veriyoruz.

“YÜZBİNLERCE İŞ BULAMAYAN ÜNİVERSİTE MEZUNU MECBUREN MOTOKURYELİK YAPIYOR”

Motokuryelerin sorunları çok. Çoğunun sendikası yok. Birçoğu BAĞ-KUR primini kendi yatırıyor. Güvencesiz, sigortaları yok. Maalesef BAĞ-KUR primlerini kendileri yatırdıkları için, işsiz kaldıklarında emekli olamıyorlar. Dolayısıyla motokuryelerin yıllardan beri devam eden sorunları çözülmediği sürece bir saatlik motokuryelik yapmanın hiçbir anlamı yok. Yüzbinlerce iş bulamayan üniversite mezunu, mecburen motokuryelik yapıyor. Bunların iş güvencesi yok. İşsiz kaldıklarında işsizlik maaşı alamıyorlar. İş kazası geçirdiklerinde hiçbir haktan faydalanamıyorlar.

“HÜKÜMET SAMİMİYSE MOTOKURYELERİN GÜVENCESİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRALIM”