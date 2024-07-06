19 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'da 2005 yılında işlenen bir cinayetin failleri 19 yıl sonra bulundu. 2 cinayet yakalandı.
Kastamonu’da 2005 yılında silahla vurularak öldürülen vatandaşın 2 cinayet zanlısı, 19 yıl sonra yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.
Olay, 2005 yılında Kastamonu’nun Merkez ilçesi Hacıbey Köyü-Etyemez köyü yol ayrımında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Halil Çamyaran, silahla başına 2 el ateş edilerek öldürülmüştü. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, cinayet aydınlatıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde cinayeti işlediği tespit edilen H.K. ve N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.
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