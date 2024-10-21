19. yılını kutlayan sendikanın genel başkanı Özbay’dan mücadeleye devam mesajı: 'Eğitim-İş Cumhuriyetin kalesi'

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Eğitim-İş’in kuruluş yıldönümü etkinliklerinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık, laik, bilimsel ve kamusal eğitimi korumaya devam sözü verildi.

Ankara’da bir otelde önceki gün yapılan kuruluş etkinliğine CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Ayşe Yüksel, Birleşik Kamuİş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ile birlikte çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Genel başkan Kadem Özbay, Eğitim-İş’i Cumhuriyetten, emekten ve Aydınlanmadan yana Türkiye’nin en büyük sendikası haline getirdiklerini belirtti ve eğitimdeki sorunları anımsattı. Özbay, “Ortada bir devlet aklı yoktur. Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası artık uygulanmaz hale gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) adeta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın alt kurumu haline dönüşmüştür. AKP iktidarının projeleri eğitim sistemimizin dini temeller üzerine inşa edilmesinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

Özbay, “Dernek, vakıf maskesi takmış tarikatların eğitimde MEB ile yapılan protokollerle cirit atmaktadır. İktidar yurt açmayarak tarikat yurtlarını beslemektedir. Kız çocukları tarikat yurtlarında can verir hale gelmiştir. Eğitim emekçileri 22 yıldır hak gaspı ve itibar suikastına uğramaktadır. İktidar eğitim emekçisini değersizlik ve sefalete itmiştir” dedi. Çocukların ve ülkenin geleceğini kurtarmak zorunda olduklarını söyleyen Özbay, “Eğitim- İş, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında laik, bilimsel ve kamusal yapıyı korumaya devam edecektir. Ant olsun ki Cumhuriyet dersi vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin kalesi Eğitimİş’i ilelebet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan CHP’li Özçağdaş “Eğitim- İş’in önemi ve etkisinin her geçen yıl daha çok artacağına inanıyorum. Bugüne kadar göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi.

YAZARIMIZA ÖDÜL

Gazetemizin yazarı Müjdat Gezen ve ÇYDD Genel Başkanı Yüksel, Eğitim-İş tarafından ‘Fakir Baykurt Onur Ödülüne değer görüldü. Etkinlik sanatçı Cengiz Özkan’ın konseriyle sona erdi.

