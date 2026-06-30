1926’da Ankara’da küçük bir ticarethane olarak doğdu bugün 60’tan fazla ülkede 120 bini aşkın çalışanı var: Cumhuriyetle yaşıt bir kalkınma hikâyesi

Cumhuriyet henüz üç yaşındaydı. Genç Türkiye, savaşın yorgunluğunu geride bırakıp sanayileşme ve kalkınma hayalleri kuruyordu. O günlerde Ankara’da genç bir girişimci, Vehbi Koç, küçük bir ticaret işletmesinin temellerini attı. Kimse, o mütevazı başlangıcın bir asır sonra Türkiye’nin en büyük sanayi ve iş topluluklarından birine dönüşeceğini bilmiyordu.

Koç Topluluğu’nun kuruluş hikâyesi, Vehbi Koç’un yaşam öyküsü üzerinden Türkiye’nin sanayileşme serüvenini anlatıyor. 1901’de Ankara’da doğan Vehbi Koç, genç yaşta ticarete ilgi duyar ve 1916’da İstanbul’a giderek iş yaşamını öğrenir. 1917’de babasını ikna ederek bakkal dükkânı açmasıyla ticarete ilk adımını atar. Kurtuluş Savaşı yıllarında ticarete olan inancını kaybetmeyen Koç, 1926’da Ankara Ticaret Odası’na kendi adıyla kayıt yaptırarak Koç Ticaret’in temelini atar. Bu dönemden itibaren inşaat malzemesi, hırdavat ve bayi sistemiyle büyüyen bir ticaret ağı kurar.

TÜRKİYE’NİN İLKLERİ

1930’lardan itibaren Ford ve General Electric gibi uluslararası firmalarla işbirlikleri geliştirerek Türkiye’de modern distribütörlük sisteminin öncülerinden olur. 1940’larla birlikte sanayiye yönelir; ampul üretimi, çelik ve otomotiv alanlarında yatırımlar yapar. Arçelik, Aygaz, Otosan, Otokoç gibi şirketlerin kurulmasıyla üretim çeşitlenir ve Koç Topluluğu sanayi grubuna dönüşür. 1960’larda Anadol ve Murat 124 gibi ilk yerli otomobil girişimleri yaşama geçirilir, Tofaş ve Ford Otosan ile otomotivde güçlü bir üretim altyapısı kurulur.

İLK HOLDİNG KURULUYOR

1963’te Koç Holding’in kurulmasıyla topluluk kurumsal bir yapıya kavuşur. Vehbi Koç, ölçek büyümesiyle birlikte şirketleri tek çatı altında toplayarak sürdürülebilirliği hedefler. Bayi sistemi, üretim-distribütörlük ağı ve uluslararası ortaklıklar bu yapının temelini oluşturur. Bugün Koç Holding; enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye ekonomisinde önemli paya sahip küresel bir grup olarak konumlanmakta.

RAKAM DEĞİL EMEK VAR

Bir asrı geride bırakan Koç Topluluğu, bugün 60’ın üzerinde ülkede 120 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 100. yıl kutlamalarının merkezinde ise rakamlardan çok, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ve kuşaklar boyunca emekle büyüyen bir hikâye var. Çünkü Koç’un yüz yılı, aynı zamanda Türkiye’nin üretme, kalkınma ve dünyaya açılma mücadelesinin de yüz yılı olarak okunuyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, “Asırlık tarihimizi sadece unutulmaz hikâyeler değil, bu hikâyeleri mümkün kılan yüzler oluşturuyor. Bizim yüz yılımız unutulmaz yüzlerle dolu” diyerek çalışanlardan bayilere, iş ortaklarından yöneticilere kadar topluluğun büyümesinde emeği bulunan herkesin bu başarıda payı olduğunu söylüyor.

Topluluğun köklerinin Cumhuriyetin kuruluş idealleriyle iç içe geçtiğini vurgulayan Ömer Koç, Koç’un yatırım ve istihdamı her zaman kalkınmanın ve müşterek refahın temel unsurları olarak gördüğünü vurguluyor. Cumhuriyetin fikir ve ilkelerinin, topluluğun yol haritasını belirlediğini ifade eden Koç, ikinci yüzyıla da aynı değerlerle yürüdüklerini dile getiriyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI’NIN 25. ÖDÜLÜ CANAN TOLON’A

sınırlı değil. Vehbi Koç’un “insani ve millî bir vazife” olarak tanımladığı hayırseverlik anlayışı, bugün eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet gösteren Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla sürdürülüyor. Vakıf, bugüne kadar on binlerce öğrenciye burs sağladı, çok sayıda eğitim ve kültür kurumunun kurulmasına destek verdi. Bu yıl 25’incisi verilen Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi ise sanatçı Canan Tolon oldu. Göç, yıkım ve zaman gibi temaları işleyen Tolon’un eserleri, toplumsal bellek ve insan deneyimini sorgulayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

KOÇ TOPLULUĞU ATA’NIN HUZURUNDA

Koç ailesi, 100. yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir’e de çıktı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara’daki bayileri ve yetkili servislerinden yaklaşık 6 bin kişi törene katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başlanan tören kapsamında mozoleye çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından Koç ailesi ve beraberindeki heyet, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni Koç Topluluğu adına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç imzaladı.