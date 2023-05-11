1'i asker 5 kişi yaralanmıştı... Adliye önündeki kavgada 20 gözaltı!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:48

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:48

Diyarbakır'da Bismil Adliyesi'nin önünde husumetli olan Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında, duruşma çıkışı başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR!

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Elinden yaralanan asker tedavisinin ardından taburcu edilirken, 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Ekipler, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri 20 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca, bıçak ve sopalar da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.