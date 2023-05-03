Karaman'da 'demir sopalı' kavga: 3 yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan ve demir sopanın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:12
Karaman'da 'demir sopalı' kavga: 3 yaralı
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Karaman Hamidiye Mahallesi 735'inci Sokak’ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışanlardan bazıları pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kavgada aynı gruptan Mustafa Türkben, Bilal Kara ve Oğuzhan Mahmut Saftürk, aldığı demir sopa darbeleriyle yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olaya karışan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


KARAMAN demir sopa kavga

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