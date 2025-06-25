2.5 yılı aşkın süredir devam eden yerinde dönüşüm süreci belirsizliklerle dolu: Cerrahpaşa’da eğitim enkaz altında

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde depreme dayanıksız yapıları güçlendirmek amacıyla başlatılan yerinde dönüşüm inşa süreci, öğrenciler için tam bir belirsizlik ve mağduriyet sürecine dönüştü. Aradan geçen 2.5 yılı aşkın süreye karşın inşaatta bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

4. sınıf öğrencisi A.B., “Cerrahpaşa gibi ülkemin en özel kurumlarından birinde öğrenci olmak çok değerliydi fakat depremden sonra elimizde ne sosyal alan kaldı ne kampüs. Üniversiteyi böyle hayal etmemiştim. Betonların, toz toprağın arasında okumayı istememiştim” dedi. Bozkurt, derslerin bazen Cerrahpaşa’da bazen de Florya’daki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde yapılmasının öğrenciler ve hastalar için ciddi mağduriyet yarattığını söyleyerek “Eğitim ve sağlık haklarını almak isteyenler oradan oraya koşturuyor. Şimdiye kadar kaba inşaatın bitmiş olması gerekiyordu, ama elle tutulur hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. İnşaat sürecinin Rönesans Holding’e verildiği biliniyor ancak ihale süreci, planlama detayları ya da ilerleme takvimine ilişkin öğrencilere hiçbir bilgi verilmedi. Arkeolojik kazılar nedeniyle sürecin aksadığı belirtildi ama bu gerekçenin arkasında başka sorunlar olup olmadığına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

A.B., “Biz sadece muhatap alınmak istiyoruz. İnşaat neden ilerlemiyor? Tek sorun arkeolojik alanlar mı, yoksa başka sebepler mi var? Hiçbir şey söylenmiyor. Florya-Cerrahpaşa arasında ulaşım için bile destek yok” diye konuştu.

Cerrahpaşa’da 3. yılını tamamlayan öğrenci Y.E.A. da kampüsün daha üniversiteye ilk adım attığı günden bu yana inşaatla kuşatıldığını ancak zamanla en temel alanların bile yok olduğunu belirterek “Üniversiteye ilk geldiğimde de kampüs alanının yarısı kapalıydı ama oturacak bank, arkadaşlarla vakit geçirecek birkaç alan vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Depremden sonra yemekhanemiz bile yoktu, bir dönem boyunca çadırda yemek yedik” ifadelerini kullandı.

Kendilerine, inşaatın iki yıl içinde tamamlanacağı bilgisinin verildiğini söyleyen ve verilen sözlerin tutulmadığını belirten Y.E.A., “İki buçuk sene geçti, bir çivi bile çakılmadı desem yeridir. ‘Geçici’ denen çözümler kalıcı hale geldi” dedi