Bugüne kadar 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken gözler yeni haftaya çevrildi. Peki, 2-8 Şubat 2026 Hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? TOKİ kura takvimi 2-8 Şubat 2026

2 - 8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale TOKİ kura tarihleri belli oldu.

Yeni haftanın takvimine göre;

2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825,

3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562 ve Zonguldak'ta 1872,

4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633 ve Düzce'de 2 bin 470,

5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar'da 4 bin 370,

6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990,

7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805 ve Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.