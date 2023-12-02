2 Aralık 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Güncel elektrik kesintileri..

Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:01

'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 2 Aralık Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintileri İstanbulluları telaşlandırdı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Güncel elektrik kesintileri...

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞLARBAŞI, DALKILIÇ, ILICA, KARABURUN, MERYEM, PLEVNE, SELAM, TAHSİLDAR, UHUVVET sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35170778

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah BAYIRGÜLÜ, DUMAN, KÜLTÜR, MEHRİBEY, RASİM AĞA, TERKOS-KARABURUN, ÖMER İSMAİL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35182000

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35179871

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35170528

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/12/2023 10:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, DAMLA, KINALI, KİLLİ, ORMANLI, SUSUZBAĞ, YAZICIGİL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35170229

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-740, G-742, G-754, G-755, G-814, G-815, G-816 sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 02/12/2023 08:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, SÜMBÜL sk bölgelerinde 02/12/2023 12:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35175736

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35175774

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇOBANÇEŞME KOŞUYOLU sk bölgelerinde 02/12/2023 12:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35175763

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇOBANÇEŞME KOŞUYOLU sk bölgelerinde 02/12/2023 12:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, BÜYÜK SAKARYA, CEYHAN, DESTAN, FERAH, MANYAS, OKUTAN, TRİKOCULAR, UFUK, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sk / YENİDOĞAN mah CENGİZ TOPEL, DAR ÇIKMAZI, ERSAN, GAZİ, KIZILAY, MARMARA, MOHAÇ, NUR, SERT, UFUK, ULUBATLI, ÇEVREYOLU, ÖZGÜR, ŞELALE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1366. sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, ALPTEKİN, CEBECİBAŞI, EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, FETHİ ÇELEBİ, FIÇICILAR, GÜRDİNÇ, HACI BİLGİN , KALYON, LOKAL, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TIRAK, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / DÜĞMECİLER mah 1.EREN, 1.HİLAL, 1.NUR, 1.OĞUZ, AKİŞ, ALP, EYÜP SULTAN, GALİP ÖZGER, HALİM ULUTAŞ, KARAAHMET, KİTAPÇI KASIM, OKUR, SAİT KÖKNAR, TANIŞ, TAVUSKUŞU, VEZİR TEKKE, YENİÇAĞ, YUSUF EFENDİ ÇIKMAZI, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ÇAYIRKUŞU , ÇÖVENCİ, ÖZKAN, İNAN, ŞEVKİBEY CAMİİ, ŞEYH RAŞİT, ŞİFA YOKUŞU sk / MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, 1.FULYA, 1.ÇEŞME, 2.MENEKŞE, 2.NEŞE, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, 3.GÜL, 6.LALE, AHMET HAŞİM, BALMUMCU, BASMACI ABDİ EFENDİ, BAĞİÇİ, BAŞARAN, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, BÜLBÜLDERE, EBUSUUD EFENDİ, ECDAT, ESENEVLER, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ORDU, SADETTİN HEPER, SAYFİYE, SİLAHTARAĞA, ZEYNEP HATUN, ZİYA OSMAN SABA, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ, ŞİRİN sk / NİŞANCI mah 1.MANOLYA, 2.SÜMBÜL, 6.GÜL, ATMACA, DAVUTAĞA, EYYUBİ MEHMET ÇELEBİ, EYÜP MESCİDİ, EYÜP SULTAN, KANATLI, KEKLİK, KUMRU, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA, OTAKÇILAR, SAMANCI bölgelerinde 02/12/2023 01:00:00 - 02/12/2023 01:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALAYBEYİ, ALTINTAŞ, AŞIK GARİP, HACI MUSTAFA, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, KÖŞELİ, KÜÇÜK REMZİ, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, YENİLİK, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR NEDİM, ŞAİR VEYSİ, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk / TÜRKALİ mah ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, DİZİ, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, MECİT ALİ, MISIRLI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, UZUNCAOVA, YAVERAĞA, YENİYOL, İMAMZADE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AFACAN, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk bölgelerinde 02/12/2023 00:00:00 - 02/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKTOPRAK, ATMACA, BALYA, BÜYÜ, ERCİYES, ERGENEKON, GÜNER, GÜNEY, KATİP, KÜLTÜR, ORUÇ GAZİ, TÜRKMEN, ÇUBUKLU, İMAR, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah AKDERE, ASUMAN, BAYRAK, DUMAN, DUYGUM, EMİN, FATİH, FISTIK, GARİP, KIZILIRMAK, KOCATEPE, LARA, TURGUT ÖZAL, UZUN HASAN, YILDIRIM, ÇINARLI, İKRAM, İNCİR sk / SAHİL mah ADALET, KÖPRÜ sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35181358

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk bölgelerinde 02/12/2023 13:30:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÇUKUR mah sk bölgelerinde 02/12/2023 15:00:00 - 02/12/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah VADİ sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgelerinde 01/12/2023 23:00:00 - 02/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/12/2023 09:30:00 - 02/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, FATİH, GÜLDALI, GÜLSEVER, LADİN, SELVİ, YILDIRIM sk bölgelerinde 02/12/2023 18:00:00 - 02/12/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, KEMERBURGAZ, LALE sk bölgelerinde 02/12/2023 09:00:00 - 02/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.