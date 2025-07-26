2 askerin 'sıvı kaybı' nedeniyle şehit olmasına tepki yağdı: 'Bu sıcakta öldürene kadar talim yaptırmak ne demek ya!'

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda görevli 7 asker, 25 Temmuz akşamı yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Askerlerden 29 yaşındaki ikmal er Semih Erdoğan ve 29 yaşındaki muhafız er Halit Karaman, kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin “aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum dengesizliği sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle” hayatını kaybettiğini duyurdu.

GEREKÇE: SIVI KAYBI!

5 askerin tedavisi sürerken, hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, muhalefet partileri ve emekli askerlerden, 2 askerin "sıvı kaybı" nedeniyle şehit olmasına tepki geldi.

CHP'Lİ EMİR: BU ACININ TEK SEBEBİ İHMÂL

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, askerlerin ihmal nedeniyle şehit olduğunu söyleyerek, "Soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yeni bir acıya uyanıyoruz… Ve bu acının tek sebebi yine ihmâl! Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan... Vatan nöbetine gelen iki evladımız, askeri birlikte susuzluktan, aşırı sıvı kaybından, çoklu organ yetmezliğinden şehit oldu!

Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla vatan oldu. Ama artık evlatlarımızı cephede değil, kışlada ihmalle kaybediyoruz! Bu ülke, şehidine ağlamaktan yorgun düştü! Askerimizin canına kıyanlar vatan hainidir! Ve uyarıyoruz: Soruşturma sonunda yaptırımı olmayan cezaları asla kabul etmeyeceğiz!"

CHP'Lİ BAKAN: İHMAL DEĞİLSE, VİCDANSIZLIKTIR VE KASITTIR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli. Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır" diyerek, "Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Murat Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan…

20 yaşında, hayatlarının baharında, bu ülkenin yoksul ailelerinin çocuklarıydılar. Bedelli askerlik yapma imkânı olmayan, kısa süreli de olsa askerlik görevlerini yerine getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emanet edilmişlerdi. Devlete, millete emanettiler!

Onlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyordu! Üstlerine titrememiz gerekiyordu! Ama bu çocuklar susuz kaldılar, sodyum dengesizliği nedeniyle çoklu organ yetmezliğinden hayatlarını kaybettiler!

Kabul edemiyorum, hiç kimse kabul etmemeli! Bu bir ihmal değilse, vicdansızlıktır ve kasıttır! Bu evlatlarımızın ölümüne sebep olanlar kimse; bu ihmale göz yumanlar kimse; komutanından sağlık personeline, denetlemekle görevli kim varsa, hepsi yargılanmalı, en ağır cezayı almalı ve ordudan derhal ihraç edilmelidir.

Ben bir milletvekili olarak bu sürecin takipçisi olacağım. Bu çocukların hesabını sormadan, bu işin peşini bırakmayacağım. Hayrullah’ın da, Semih’in de vebali hepimizin omzundadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP'Lİ BULUT: KİM SORUMLUYSA TEK TEK HESABINI VERMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da 2 askerin şehit olduğu olayla ilgili yaptığı açıklamada "ihmal" iddiasında bulunarak, "Bu ölümlerden kim sorumluysa, tek tek hesabını vermeli" dedi.

CHP'li Bulut, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu ülkenin anaları, babaları gözlerinden sakındığı gencecik evlatlarını devlete, asker ocağına emanet ediyor. 45-50 derecede eğitim yaptırıp susuzluktan ölmelerine neden olmanın izahı yok, olamaz! 'Şehit oldular' diyerek sorumluluğu örtbas edemez, ihmali gizleyemezsiniz. Bu ölümlerden kim sorumluysa, tek tek hesabını vermeli. İskenderun’da şehit olan iki askerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifa diliyorum. Takipçisi olacağız!"

TİP'Lİ KADIGİL: BU SICAKTA ÖLDÜRENE KADAR TALİM YAPTIRMAK NE DEMEK!

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten sinirden çıldırmak işten değil!! Her Allah’ın günü 'canı devlete emanet' bir başka insanı ihmal cinayetine kurban vermekten bıktık, usandık! Aşırı sıvı kaybına bağlı organ yetmezliği ne demek! Bu sıcakta öldürene kadar talim yaptırmak ne demek ya ne demek!!!!

Doğru mu bu iddialar?! Doğruysa siz hangi yüzle çıkacaksınız siz bu çocukların ana babalarının karşısına! Liyakatsizlikten, denetimsizlikten, bu çürümüşlükten ölüyor askerler, işçiler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar, dereler, ormanlar! Düşmana hacet kalmadı!"

EMEKLİ KURMAY ALBAY ÖNSEL: KOLAY ÖLÜMLERİN ÜLKESİ OLDUK

İskenderun'da 2 askerin sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olmasıyla ilgili emekli askerler de açıklamada bulundu.

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kaçıncı?" diye sorarak, "27 yıl ülkemizin pek çok yerinde (17 tayin) görev yaptım. Gittiğim yerlerin bir kısmında elektrik dahi yoktu! Bu tür bir olayla karşılaşmadım. Duymadım da... Kolay ölümlerin olduğu 3. Dünya ülkesi olduk! Hala en güvenilir kurum özelliği taşıyan TSK'da bile durum bu!" dedi.

Emekli Kurmay Yarbay Hakan Şahin ise X hesabından, "Dağ başından değil, helikopterle ulaşılan bir üs bölgesinden değil, deniz kıyısından, İskenderun'un göbeğinden veriyor MSB iki askerin susuzluktan ölüm haberini. Sakince veriyor" ifadeleriyle tepkisini paylaştı.