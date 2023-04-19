2 aylık bebeğe asit saldırısının detayları belli oldu: 'Tanınmamak için çarşaf' giymiş

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:23

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:23

Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaralayan kadının, olayı gerçekleştirirken yaptığı planların detayları ise pes dedirtti. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Kerzi Y’nin, tanınmamak için çarşafla giyerek kocasının birlikte yaşadığı S.G.’nin evine gittiği, dış kapı ve daha sonra 2. kattaki dairenin kapısını çaldığı, kendisini tanıyamayan S.G’nin yüzüne biber gazı sıkarak zorla içeri girdiği belirtildi.

Özbek sevgiliyi biber gazıyla etkisiz hale getiren çarşaflı saldırganın 2 aylık bebeğin bulunduğu odaya giderek elindeki asidi üzerine döktüğü, bu esnada araya girmeye çalışan annenin boğuşma sırasında örtüsünü açmayı başardığı kişinin Kerzi Y. olduğunu gördü. İki kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında S.G’nin de üzerine isabet edilen asit nedeniyle yaralandığı, saldırganın da bu fırsattan yararlanarak evden ayrıldı belirlendi.

NE OLMUŞTU

Denizli’de yaklaşık 18 yıldır evli olan Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında iddiaya göre şiddetli geçimsizlik başladı. 'Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını' düşünen Kerzi Y., eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kadının peşine düştü. Kerzi Y., Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesinde evini tespit ettiği kocasının S.G. isminde Özbek sevgilisi ve ondan dünyaya gelen 2 aylık Hamdi Y. adında bebeğini üzerine asit dökerek ağır yaralamıştı.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Saldırının ardından kendi evinde yakalanan Kerzi Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın ilk ifadesinde, '2 çocuğunun babası olan kocasının başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini' söyledi. Vücudunda yanıklar oluşan anne S.G’nin tedavisi tamamlanırken, hayati tahliyesi devam eden 2 aylık Hamdi bebek ise İzmir’e sevk edildi.