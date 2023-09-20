2 aylık bebek balkondan düşmüştü... Gözaltına alınan anne tutuklandı!

Çorum'da 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden 2 aylık Buğlem E.'nin gözaltına alınan annesi Eda Nur E., tutuklandı. Eda Nur E.’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:08
2 aylık bebek balkondan düşmüştü... Gözaltına alınan anne tutuklandı!
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Çorum'da Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 17. Sokak’ta 2 aylık Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

ANNE "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., savcılıktaki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK!

Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme, Eda Nur E.’nin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.


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