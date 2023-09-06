Depremin ardından Artvin'e yerleşmişlerdi: Balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun 6 Şubat depreminin ardından ailesiyle birlikte Osmaniye'den Artvin'e yerleştiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:06
Depremin ardından Artvin'e yerleşmişlerdi: Balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Acı olay, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşandı. Muratzade Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Erdal Orbay 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine götürüldü.

KURTARILAMADI

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Orbay'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Orbay'ın ailesiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Osmaniye'den Artvin'in Arhavi ilçesine yerleştiği öğrenildi.


Player Alanı
deprem Balkon

İlgili Haberler

CHP depremzedelerin tahliye edilmesini Meclis’in gündemine taşıdı

CHP depremzedelerin tahliye edilmesini Meclis’in gündemine taşıdı
Adıyaman'da depremzede çocuklar kaçırıldı iddiası: Şüpheli linçten zor kurtarıldı

Adıyaman'da depremzede çocuklar kaçırıldı iddiası: Şüpheli linçten zor kurtarıldı
Depremde 7 ay geride kaldı ama en çok etkilenen Hatay’da yaşam normale dönemedi: ‘Söz değil, iş gerek’

Depremde 7 ay geride kaldı ama en çok etkilenen Hatay’da yaşam normale dönemedi: ‘Söz değil, iş gerek’

En Çok Okunan Haberler