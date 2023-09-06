Depremin ardından Artvin'e yerleşmişlerdi: Balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Artvin'in Arhavi ilçesinde balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun 6 Şubat depreminin ardından ailesiyle birlikte Osmaniye'den Artvin'e yerleştiği öğrenildi.
Acı olay, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşandı. Muratzade Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Erdal Orbay 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine götürüldü.
KURTARILAMADI
Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Orbay'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan Orbay'ın ailesiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Osmaniye'den Artvin'in Arhavi ilçesine yerleştiği öğrenildi.
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