Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:53

Güncelleme: 27.07.2023 - 09:54

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın 3. katında tek başına yaşayan Ramazan Teke (50) evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Teke’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Teke’nin cenazesi Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin ise adli tıp raporuna göre ortaya çıkacağı öğrenildi.