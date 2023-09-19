Çorum’da annesi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen bebek yaşamını yitirdi
Çorum'da annesi tarafından apartmanın üçüncü katındaki balkondan atıldığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşayan E.N.E,. 2 aylık bebeği B.E.'yi apartmanın üçüncü katındaki balkondan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebek otopsi işlemleri iç,in hastane morguna kaldırıldı.
Anne E.N.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!