2 aylık Ela bebek cinayetinde yeni ayrıntı... Anne eşini arayıp, 'Bebeğe bir şey oldu, ben gidiyorum' demiş

Olay, 25 Nisan Cumartesi günü Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olan anne Serpil C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk sorgusunda, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddeden şüpheli kadın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede İlçe Adliyesi'ne sevk edildi. Serpil C., çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Minik Ela'nın cenazesi ise dün Demircisopran köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. C. çiftinin 2024 yılında dünyaevine girdiği, Serpil C.'nin ev hanımı, eşi Selahattin C.'nin fabrika işçisi olduğu öğrenildi.

KORKUNÇ MANZARAYLA BABA KARŞILAŞTI

Olayın hemen ardından, cinayet şüphelisi anne Serpil C.'nin eşi Selahattin C.'yi telefonla aradığı belirlendi.

Annenin eşine, "Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Bu sözler üzerine paniğe kapılarak hızla evine giden baba, 2 aylık kızı Ela'nın boğazı kesilmiş haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

DOKTORDAN "PSİKİYATRİ" UYARISI İDDİASI

Mart ayının başında doğum yapan Serpil C.'nin, olaydan yaklaşık 1 ay önce rutin kontrol için gittiği ilçe hastanesinde durumu gözlemleyen doktor tarafından psikiyatri servisine görünmesi yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Bu tavsiye üzerine ailenin Bolu'daki özel bir hastaneye başvurduğu ifade edildi.

ACILI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Dün Gerede ilçesine bağlı Demircisopran köyünde gözyaşları içinde toprağa verilen minik Ela'nın cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Selahattin C. ise törenin ardından fenalaştı.

Sinir krizi geçirdiği belirtilen baba, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.