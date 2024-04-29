2 aylık evli çift, motosiklet kazasında yaralandı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:50

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:51

Karadayı Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Umut Ötgüne'nin kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Umut Ötgüne, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 ay önce evlenen çiftten Umut Ötgüne'nin, Boğazkent'teki 5 yıldızlı otelde kuaför olduğu öğrenildi.