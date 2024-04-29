2 aylık evli çift, motosiklet kazasında yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptığı kazada sürücü Umut Ötgüne (21) ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne (20) yaralandı.
Karadayı Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Umut Ötgüne'nin kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Umut Ötgüne, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
2 ay önce evlenen çiftten Umut Ötgüne'nin, Boğazkent'teki 5 yıldızlı otelde kuaför olduğu öğrenildi.
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