Antalya merkezli 13 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 48 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:06
Antalya merkezli 13 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 48 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya merkezli 13 ilde 'Sibergöz-35' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşı sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandıran 48 şüpheli, Antalya, Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira para hareketliliği belirlendi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" dedi. 


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