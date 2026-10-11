2 bini aşkın yurttaş hastanelik olmuştu: Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

OKULLARA ARA VERİLDİ

Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

2 BİNİ AŞKIN YURTTAŞ HASTANELİK OLMUŞTU

Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914’e yükselmişti.

Valilik, içme suyu numunelerinin incelenmek üzere Ankara’ya gönderildiğini belirterek sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması uyarısında bulunmuştu.