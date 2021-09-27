2 çocuk annesi, evinde çıkan yangında öldü

27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:42

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangın sırasında evde olduğu anlaşılan Cevahir İlhan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İlhan'ın dumandan etkilenerek zehirlendiği belirlendi. Çocuklarının babalarıyla Gaziantep'te olduğu öğrenilen İlhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.