2. Cumhurbaşkanı İnönü için ölümünün 52. yıldönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi: Lozan kahramanı anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı, CHP’nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü, yaşamını yitirişinin 52’nci yılı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı.

Törenin heyet başkanlığını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk yaptı. Törene İnönü ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet de katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün kabrine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan heyet, ardından İnönü’nün gömütüne geçti. İnönü’nün özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve İnönü’nün ailesi adına kabre çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal medya hesabından töreni paylaşan Özel “Cumhuriyetimizin tapusu Lozan’ın kahramanı, ikinci genel başkanımız, ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’yü vefatının 52’nci yıldönümünde saygı ve minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet Paşa ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını rehber alarak mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

140 HARBİYELİ KATILDI

Günün ilerleyen saatlerinde Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği de İsmet İnönü’yü Anıtkabir’de bulunan gömütü başında andı. Lozan kahramanı İsmet İnönü’nün yitirildiği sırada harp okulunda son sınıf öğrencisi olan birçok emekli askerden oluşan Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başkanı Emekli Kurmay Albay Okan Sunat, günün anlam ve önemine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu. Sunat, “Bizler İnönü yaşamını yitirdiğinde ilk olarak Anıtkabir’e geldik. Onur kıtası olarak İnönü’nün naaşını top arabasına koyduk. TBMM’den Maltepe Camisi’ne getirdik. Burada kılınan namazı müteakip tekrar araca koyarak ve çekerek Anıtkabir’e getirdik. Burada kendisini toprağa verdik. Toprağa veren ekip de bizim arkadaşlarımız. 1974 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan arkadaşlarımız. Bugün de İsmet Paşa’yı ziyarete geldik. Yaklaşık 140 Harbiyeli, bu merasime katıldı” dedi. Anı fotoğrafı çekilen dernek üyeleri, daha sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Atatürk Müzesi’ni gezen üyeler, daha sonra İnönü’nün gömütüne çiçek bıraktı. Saygı duruşunun ardından İsmet İnönü Müzesi’ne geçildi.

Ankara dışında başta İstanbul ve İzmir olmak üzere yurt genelinde törenlerle anılan İsmet İnönü için ayrıca memleketi Malatya’da da tören düzenlendi. Malatya Valilik Binası önünde bulunan İsmet İnönü Anıtı önünde yapılan resmi anma töreninde anıta çelenk sunuldu.