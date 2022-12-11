2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Jandarma ekipleri, Keşan ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Y.A. ve L.K.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
Öte yandan jandarma ekiplerince 2 gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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