Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlıları gözaltına alındı.

AA
06 Aralık 2022 Salı, 13:37
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Jandarma ekipleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Y ve Ö.M. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.


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