2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.Ö. ve E.V. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
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