Yurtta soğuk hava esareti... 70 ilde termometreler eksileri gördü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinden derlenen verilere göre; yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

70 ilde dün sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti. Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)

Van, Çaldıran-19,9

Hakkari, Yüksekova,-13,6

Ağrı, Taşlıçay-11,9

Erzurum, Palandöken-10,1

Iğdır, Aralık-8,7

Kırklareli, Pınarhisar-8,6

Çankırı, Ilgaz-8,1

Kastamonu, Merkez-8,1

Kars, Merkez-8

Şırnak, Beytüşşebap-7,8

Düzce, Gölyaka-7,3

Karabük, Merkez-7,3

Tekirdağ, Şarköy-7,3

Bursa, Osmangazi-7,2

Ardahan, Merkez-7

Denizli, Tavas-6,7

Muş, Malazgirt-6,3

Bitlis, Adilcevaz-5,8

Gümüşhane, Merkez-5,8

Rize, Çamlıhemşin-5,7

Bolu, Mudurnu-5,6

Kocaeli, Kartepe-5,5

Edirne, Lalapaşa-5,4

Samsun, Atakum-5,1

Isparta, Merkez,-5

Antalya, Elmalı-4,9

Eskişehir, Seyitgazi-4,8

Şanlıurfa, Siverek-4,8

Bartın, Merkez-4,7

Elazığ, Sivrice-4,6

Niğde, Ulukışla-4,5

Erzincan, Merkez-4,4

Kütahya, Gediz-4,4

Bayburt, Aydıntepe-4,3

Siirt, Pervari-4,3

Afyonkarahisar, Şuhut-4,2

Çorum, Kargı-4,2

Ankara, Çamlıdere-4

Sinop, Ayancık-4

Amasya, Merzifon-3,8

Konya, Derbent-3,8

Tokat, Erbaa-3,8

Giresun, Alucra-3,7

Karaman, Merkez-3,7

Manisa, Şehzadeler-3,6

Tunceli, Ovacık-3,6

Yalova, Çiftlikköy-3,4

Sivas, Suşehri-3,3

Bingöl, Karlıova-3,3

Kayseri, Melikgazi-3,2

Bilecik, Pazaryeri-3,1

Burdur, Çavdır-3,1

Artvin, Şavşat-2,9

Sakarya, Hendek-2,9

Zonguldak, Devrek-2,8

Çanakkale, Ezine-2,7

Malatya, Merkez-2,6

Balıkesir, Kepsut-2,5

İstanbul, Çatalca-2,5

Aksaray, Merkez-2,4

Mersin, Tarsus-2,3

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu-2,2

Ordu, Akkuş-2,1

İzmir, Ödemiş-2

Kırşehir, Akçakent-1,5

Uşak, Banaz-1,4

Adana, Tufanbeyli-1,3

Yozgat, Merkez-1,2

Nevşehir, Avanos-0,7

Muğla, Seydikemer-0,6