Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yurtta soğuk hava esareti... 70 ilde termometreler eksileri gördü!

Yurtta soğuk hava esareti... 70 ilde termometreler eksileri gördü!

13.01.2026 12:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yurtta soğuk hava esareti... 70 ilde termometreler eksileri gördü!

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü yurtta, dün 70 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) internet sitesinden derlenen verilere göre; yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

70 ilde dün sıcaklıklar ilçelere göre eksi 0,6 ila eksi 19,9 derece aralığında seyretti. Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)

Van, Çaldıran-19,9

Hakkari, Yüksekova,-13,6

Ağrı, Taşlıçay-11,9

Erzurum, Palandöken-10,1

Iğdır, Aralık-8,7

Kırklareli, Pınarhisar-8,6

Çankırı, Ilgaz-8,1

Kastamonu, Merkez-8,1

Kars, Merkez-8

Şırnak, Beytüşşebap-7,8

Düzce, Gölyaka-7,3

Karabük, Merkez-7,3

Tekirdağ, Şarköy-7,3

Bursa, Osmangazi-7,2

Ardahan, Merkez-7

Denizli, Tavas-6,7

Muş, Malazgirt-6,3

Bitlis, Adilcevaz-5,8

Gümüşhane, Merkez-5,8

Rize, Çamlıhemşin-5,7

Bolu, Mudurnu-5,6

Kocaeli, Kartepe-5,5

Edirne, Lalapaşa-5,4

Samsun, Atakum-5,1

Isparta, Merkez,-5

Antalya, Elmalı-4,9

Eskişehir, Seyitgazi-4,8

Şanlıurfa, Siverek-4,8

Bartın, Merkez-4,7

Elazığ, Sivrice-4,6

Niğde, Ulukışla-4,5

Erzincan, Merkez-4,4

Kütahya, Gediz-4,4

Bayburt, Aydıntepe-4,3

Siirt, Pervari-4,3

Afyonkarahisar, Şuhut-4,2

Çorum, Kargı-4,2

Ankara, Çamlıdere-4

Sinop, Ayancık-4

Amasya, Merzifon-3,8

Konya, Derbent-3,8

Tokat, Erbaa-3,8

Giresun, Alucra-3,7

Karaman, Merkez-3,7

Manisa, Şehzadeler-3,6

Tunceli, Ovacık-3,6

Yalova, Çiftlikköy-3,4

Sivas, Suşehri-3,3

Bingöl, Karlıova-3,3

Kayseri, Melikgazi-3,2

Bilecik, Pazaryeri-3,1

Burdur, Çavdır-3,1

Artvin, Şavşat-2,9

Sakarya, Hendek-2,9

Zonguldak, Devrek-2,8

Çanakkale, Ezine-2,7

Malatya, Merkez-2,6

Balıkesir, Kepsut-2,5

İstanbul, Çatalca-2,5

Aksaray, Merkez-2,4

Mersin, Tarsus-2,3

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu-2,2

Ordu, Akkuş-2,1

İzmir, Ödemiş-2

Kırşehir, Akçakent-1,5

Uşak, Banaz-1,4

Adana, Tufanbeyli-1,3

Yozgat, Merkez-1,2

Nevşehir, Avanos-0,7

Muğla, Seydikemer-0,6

İlgili Konular: #hava durumu #Sıcaklık #soğuk hava

İlgili Haberler

İSKİ’den 'soğuk hava' uyarısı: 'Sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya'
İSKİ’den 'soğuk hava' uyarısı: 'Sayaçlar donma riskiyle karşı karşıya' İSKİ, İstanbul’da etkili olan soğuk hava nedeniyle su sayaçları ve tesisatlarda donma riskine karşı aboneleri uyardı.
Meteoroloji açıkladı: 13 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji açıkladı: 13 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği aktarıldı. Öte yandan rüzgarın; Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'kritik 24 saat' uyarısı: 'İşiniz yoksa dışarı çıkmayın'
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'kritik 24 saat' uyarısı: 'İşiniz yoksa dışarı çıkmayın' Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Prof. Dr. Orhan Şen, kent genelinde akşama doğru karın yayılacağını belirterek buzlanma riskine karşı “işiniz yoksa dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.