2 gündür aranıyordu: Uçurumda ölü bulundu

Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:15

Güncelleme: 05.12.2024 - 18:15

Manisa Salihli'de beton direk üreten bir tesiste yönetici olan, evli ve 3 çocuk babası Hamza Altınay, 4 Aralık akşamı Mersindere Mahallesi'ndeki evine dönmedi.

Kendisine ulaşamayan ve telefonlarına da cevap alamayan eşi Ferda Altınay (35) durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınay'ın bulunması için çalışma başlattı.

Arama kurtarma çalışmalarına Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Aramalarda JAK Timi'ne ait iz takip köpeği de kullanıldı. JAK Timi, bugün saat 13.00 sıralarında, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkisindeki 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedenini buldu.

Hamza Altınay'ın uçurumdan düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.