Çin'de demir yolu inşaatı çöktü: 13 işçi kayıp!

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde dün gece bir demir yolu inşaatının zemininin çökmesi sonucu 13 işçinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'de demir yolu inşaatı çöktü: 13 işçi kayıp!
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 08:12

Şıncın şehrine bağlı Bao'an İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Şıncın-Ciangmın Demiryolu inşaatının 5 no'lu inşaat alanında çöküntü meydana geldi.

Alanda çalışan 13 işçi, çöken bölümde mahsur kalırken, işçilerle irtibatın kesildiği belirtildi.

Yerel acil durum görevlileri ve afet yardım birimleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


Etiketler: #demiryolu #inşaat #İşçi #Çin

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