2 gündür haber alınamıyordu: Uçurumda ölü bulundu!

İmranlı ilçesine bağlı Bulgurluk ve Alanyurt köyleri yakınlarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen Ali Rıza Kılıç’tan (77) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları 2 gün boyunca devam etti. Yapılan aramalar sonucunda Kılıç’ın Bulgurluk ve Alanyurt köyleri arasında bulunan uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç’ın cenazesi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.