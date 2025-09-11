Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 gündür haber alınamıyordu: Uçurumda ölü bulundu!

11.09.2025 14:27:00
Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç, köy yakınlarında uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İmranlı ilçesine bağlı Bulgurluk ve Alanyurt köyleri yakınlarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen Ali Rıza Kılıç’tan (77) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları 2 gün boyunca devam etti. Yapılan aramalar sonucunda Kılıç’ın Bulgurluk ve Alanyurt köyleri arasında bulunan uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç’ın cenazesi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

