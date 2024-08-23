2 gündür kayıp olan Narin’in son görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:40

Güncelleme: 23.08.2024 - 16:41

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran şunları söyledi:

"Benim kızım saat 13.00’te evdeydi. Öğlen yemeğini yemiştik. Ben sofrayı yıkadım, o da televizyonun tozunu aldı. Sonra saate baktı, 'Ay ben Kur’an kursuna geç kaldım dedi. 'Kızım gitme sıcaktır, zaten ders bitmiş’ dedim. 'Anne dörde kadar ders var. Yalvarıyorum beni çağırma, sonra Amcam Hüseyinlere gideceğim. Çocukları yeni tatilden gelmiş, kızları özlemişim’ dedi. Ben sadece bunu gördüm, daha sonra kızımı görmemişim. Nereye gitmiş, bilmiyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar. Gücü vardır, bir kızım tektir."

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Narin’in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos’ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personelinin görev aldığı çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulanırken, Narin Güran'a henüz ulaşılamadı.