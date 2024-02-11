2 gündür kayıptı: Cesedi göl kıyısında bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan İlyas Aslan'ın (63) Sünnet Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 08:13
2 gündür kayıptı: Cesedi göl kıyısında bulundu
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Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde oturan İlyas Arslan, 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Arslan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. 

Ekipler, Sünnet Gölü bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, bu akşam saatlerinde gölün kıyısında Arslan'ın cansız bedeni bulundu. 

İlyas Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.



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