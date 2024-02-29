2 günlük bebeğini metruk binaya bırakmıştı... Hakkında karar verildi!
Sur'da metruk bir evde terk edilmiş halde bulunan 2 günlük bebeğin gözaltına alınan annesi tutuklandı. Bebek, tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde 23 Şubat'ta metruk bir evde 2 günlük erkek bebeğin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.C.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.
Anne M.C.'nin emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için terk ettiğini belirttiği öğrenilmişti.
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