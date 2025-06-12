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2 haftadır kayıp olan 16 yaşındaki çocuk pastanede bulundu

2 haftadır kayıp olan 16 yaşındaki çocuk pastanede bulundu

12.06.2025 13:49:00
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İHA
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2 haftadır kayıp olan 16 yaşındaki çocuk pastanede bulundu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 2 haftadır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki S.S., Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince bulundu.

Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki çocuk, "ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Ailesi tüm aramalara rağmen kızlarına ulaşamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı öğrenilen S.S. için ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu S.S., merkez Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gözü yaşlı aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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