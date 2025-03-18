2 ilde 'yeşil reçete' operasyonu: Gözaltılar var!

Aydın merkezli 2 ilde, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya süren röntgen teknisyeni ve tıbbi sekreterlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

2 ilde 'yeşil reçete' operasyonu: Gözaltılar var!
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:09

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın ve Ordu'da yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilip satıldığı bilgisi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTILAR VAR

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan A.B.K. (42) ve A.S.E. (35), Koçarlı Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak görevli Y.G. (52) ile Ordu'da B.B.G. (26) ile S.G. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 


Etiketler: #Reçete #yeşil reçete

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