Bursa’da 600 bin adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi
Bursa’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde ve aracında 600 bin adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu. Gözaltına alınan A.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.A.Ç.’yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinde ve aracında toplam 600 bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen A.A.Ç.’yi teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelinin suç unsuru taşıdığı belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, A.A.Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, şüphelinin aracında ve evinde toplam 600 bin adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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