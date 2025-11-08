2 işçi hayatını kaybetmişti… Ordu'daki göçüğe ilişkin ön rapor çıktı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ordu’nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki taş ocağı göçüğüyle ilgili ön inceleme raporunu açıkladı. Raporda, 2 işçinin ölümüne neden olan göçüğün 6 Kasım’da yapılan patlatma işleminden birkaç saat sonra 'düzlemsel kayma' şeklinde geliştiği belirtildi. Kayan malzemenin bir iş makinesi ve kamyonu enkaz altında bıraktığı, ocakta yer alan kırmızı kireçtaşı ve marnların zayıf zemin yapısı nedeniyle risk oluşturduğu ifade edildi.

'TEHLİKE SÜRÜYOR'

Uzmanlar, bölgede daha önce de kısmi hareketler yaşandığını, patlatmaların yarattığı düzensiz çatlakların heyelan riskini artırdığını bildirdi. 7 Kasım itibarıyla çatlakların genişlediği ve deformasyonun ilerlediği gözlemlendi. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanda zemin hareketlerinin hala yüksek tehlike barındırdığı vurgulandı.