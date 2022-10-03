2 kardeş 228 şişe sahte rakıyla yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 228 şişe sahte rakı ele geçirilirken, M.G. (71) ile kardeşi H.G. (66) gözaltına alındı.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:53
2 kardeş 228 şişe sahte rakıyla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Milas Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Milas'a sahte içki sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine dün gece ilçe girişinde önlem alındı.

Durdurulan otomobildeki aramada, toplam 228 şişe sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. ile kardeşi H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

 


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