2 kardeşin bitişik evlerinde yangın

18 Eylül 2021 Cumartesi, 16:59

Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Doğrular mezrasında, saat 14.00 sıralarında, Ahmet ve Rıfat Olğun kardeşlere ait olan bitişik 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mezra sakinlerinin ihbarı ile bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

2 kardeşin kış öncesi çatıda stokladığı kışlık erzak ve 3 ton saman yanarken, çatılar da kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.